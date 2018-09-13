На Украине заявили об угрожающих масштабах алкоголизма и наркомании

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал в своем твиттере, что масштабы алкоголизма и наркомании в стране несут «реальную» угрозу национальной безопасности.

По его словам, от наркомании и алкоголизма Украина теряет больше граждан, чем на «поле боя». По данным Турчинова, в стране около миллиона людей имеют наркотическую зависимость, еще большее количество людей страдает от алкоголизма.

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«Именно поэтому… я инициировал проведение совместного совещания с участием представителей МОЗ, МВД с представителями религиозных и общественных организаций для выработки общей стратегии по этому вопросу», — подчеркнул Турчинов.

Он заключил, что из-за роста темпов алкоголизма и наркомании большое количество украинцев уезжает за границу, что приводит к «катастрофически темпам» сокращения населения.

Ранее в Раде заявили о «циничном геноциде» системы здравоохранения на Украине.