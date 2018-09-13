В Курской области царские монеты подменили гаечными ключами

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи отправленного в Москву из Курской области клада. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, клад, представляющий из себя 260 золотых монет Российской империи конца XIX — начала XX века чеканки, был подменен на три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер.

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Как отмечается, пропажа клада была обнаружена по прибытию коробки с монетами в Москву.

В настоящее время следствие пытается установить лицо, которое совершило хищение клада.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье был найден клад времен Ивана Грозного.

Как отмечалось, археологи обнаружили керамический сосуд с 623 серебряными монетами, отчеканенными во время царствования Ивана Грозного.