Житель Оренбурга от зависти к соседям взял женщину в заложники

Житель Оренбурга взял в заложники 48-летнюю женщину из-за зависти к образу жизни соседей, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета по Оренбургской области.

По версии следствия, мужчина приехал в поселок Ростоши к своему другу, в ходе распития спиртных напитков, он разозлился на «зажиточный образ жизни», который ведут жильцы соседних домов, после чего вышел на улицу с пистолетом и стал стрелять по воротам домов.

Реклама

«Проходя мимо жилого дома он выстрелил в заднее ветровое стекло автомобиля Nissan Qashqai, после чего женщина и мужчина начали кричать, произошел конфликт, обвиняемый не желая быть задержанным, схватил женщину, приставив пистолет к голове, а затем к горлу нож, угрожая убийством, удерживал последнюю», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что мужчина счел пострадавших достаточно самостоятельными, чтобы они могли самостоятельно произвести ремонт поврежденного имущества без предъявления претензий. После задержания он признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии рецидивист от скуки взял в заложники школьника.