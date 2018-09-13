МИД: стремление УПЦ к автокефалии ведет к расколу общества

Официальный представитель департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел России Дарья Мосина заявила, что стремление Украинской православной церкви к автокефалии ведет к дальнейшему расколу общества, передает РИА «Новости».

«Заявления властей этой страны о автокефалии Украинской православной церкви, о намерении получить которую сама каноническая Украинская православная церковь никогда не заявляла, ведут к еще большему расколу общества», — заявила Мосина.

Реклама

Она отметила, что и сама ситуация со свободой вероисповедания на Украине также вызывает серьезную тревогу российской делегации.

Ранее секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что проект независимости Украинской православной церкви не поддерживает ни одна из поместных церквей.