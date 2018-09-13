Подозреваемые по делу Скрипалей рассказали о своей работе

Подозреваемые по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов в интервью RT сообщили, что работают в фитнес-индустрии.

«Не хотелось бы углубляться в эти вопросы. Я не хотел бы, чтобы пострадали люди из числа наших клиентов. Чтобы пострадали те люди, с которыми мы работаем», — сказал Боширов.

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И Боширов, и Петров также заявили, что не работают в ГРУ, а являются «предпринимателями средней руки». Петров отметил, что они работают в фитнес-индустрии и занимаются всем, «что касается спортивного питания — витамины, микроэлементы, протеины и так далее».

Ранее Боширов и Петров заявили о страхе выйти на улицу из-за Британии.