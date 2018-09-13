Опубликованы кадры крупного пожара на востоке Москвы

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На Тагильской улице на востоке Москвы произошел крупный пожар в производственном помещении, которое находится на территории предприятия «Метромаш». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Изначально в столичном главке МЧС сообщили о возгорании площадью 100 кв. м в деревообрабатывающем цеху, позже площадь пожара существенно увеличилась.

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На месте происшествия находится большое число пожарных расчетов, группировка сил постоянно наращивается.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают около десяти автомобилей пожарной службы.

Информации о пострадавших в данный момент нет.