Подозреваемый по делу Скрипалей откликнулся на просьбу Путина

Александр Петров, которого власти Великобритании подозревают по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, согласился дать подробный комментарий по поводу ситуации, передают «Вести.Ru».

«Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — сказал Петров.

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Таким образом он откликнулся на просьбу президента России Владимира Путина, который попросил подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери рассказать о произошедшем в СМИ.

Петров сообщил, что будет готов общаться с журналистами на следующей неделе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей были найдены.