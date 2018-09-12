Прокуратура проводит проверку по факту пожара на химзаводе в Дзержинске

Прокуратура города Дзержинска сообщила о начале проверки по факту пожара на химическом заводе, в результате которого погиб один человек, передает РИА «Новости».

«Дзержинская городская прокуратура проводит проверку по факту пожара на заводе «Карбохим». Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия», — заявили в областной прокуратуре.

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В правоохранительных органах получили сообщение о произошедшем на заводе в 10.23. По предварительной информации на его территории произошел разлив растворителя на площади 300 квадратных метров, в результате чего впоследствии и возник очаг возгорания. В 11.39 пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, в 13.00 мск полностью потушен.

Ранее в Дзержинске назвали причину возгорания химикатов.