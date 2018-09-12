Генконсульство России заявило об особом контроле условий содержания Ярошенко

Российское генконсульство в Нью-Йорке уделяет особое внимание вопросам, связанным с условиями содержания летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в твиттере.

Отмечается, что благодаря содействию генконсульства России супруга и дочь Ярошенко смогли посетить его в исправительном учреждении «Данбери». Члены семьи летчика должны вернуться в Россию 11 сентября.

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«Генконсульство держит на особом контроле вопросы обеспечения К.Ярошенко надлежащих условий содержания в исправительном учреждении, соблюдения его законных прав и свобод», — говорится в заявлении.

Ранее СМИ сообщили о возможном пересмотре дела Ярошенко.