Трамп назвал ураган «Флоренс» одним из самых сильных за десятилетие

Американский президент Дональд Трамп заявил, что приближающийся к побережью США ураган «Флоренс» будет «одним из самых сильных за десятилетия». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, власти США подготовились к урагану «как никто другой в истории».

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Он также добавил, что ураган будет одним из самых сильных за десятилетия.

Трамп подчеркнул, что жителям районов, которые попадают в зону урагана, стоит эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел режим чрезвычайного положения в штате Виргиния из-за приближающегося урагана «Флоренс».

Также стало известно, что Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине.