Школа в Иркутской области обрушилась во время занятий
Часть здания школы в поселке Уян Куйтунского района, Иркутская область, обрушилась прямо во время уроков. Об этом сообщает kp.ru.
Обрушение произошло в проходе, соединявшем два корпуса школы. Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал. Мэй Куйтунского района Андрей Полонин объяснил, что этот проход был законсервирован два года.
«Так как он находился в аварийном состоянии, мы планировали его снести, потому что он там просто не нужен», — сказал он.
При этом, по его словам, само здание школы не находится в аварийном состоянии. Тем не менее до получения разрешения от специальной комиссии продолжить в ней занятия нельзя. Поэтому детей переведут в школу в соседнем селе.
ЧП в небольшом поселке Уян Куйтунского района. Прямо во время уроков там обрушиласть часть здания школы. Чудом никто не пострадал. https://t.co/BGbOvzmebq pic.twitter.com/lG3Hn9ZfKK— KP.RU - Иркутск (@irkkpru_online) 11 сентября 2018 г.