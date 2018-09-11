Школа в Иркутской области обрушилась во время занятий

Часть здания школы в поселке Уян Куйтунского района, Иркутская область, обрушилась прямо во время уроков. Об этом сообщает kp.ru.

Обрушение произошло в проходе, соединявшем два корпуса школы. Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал. Мэй Куйтунского района Андрей Полонин объяснил, что этот проход был законсервирован два года.

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«Так как он находился в аварийном состоянии, мы планировали его снести, потому что он там просто не нужен», — сказал он.

При этом, по его словам, само здание школы не находится в аварийном состоянии. Тем не менее до получения разрешения от специальной комиссии продолжить в ней занятия нельзя. Поэтому детей переведут в школу в соседнем селе.