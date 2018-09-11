Полиция изъяла у жителя Подмосковья арсенал оружия

Полиция изъяла у жителя Сергиево-Посадского района ружья, обрезы, винтовки, пистолеты и патроны к ним. Об этом сообщила официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции задержали 47-летнего мужчину совместно с сотрудниками ФСБ.

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«В ходе осмотра квартиры и гаража злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: 7 пистолетов, 2 револьвера, 2 винтовки, 3 гладкоствольных ружья, 2 обреза и более 100 патронов различного калибра. Кроме того, изъято большое количество комплектующих для пистолетов и ружей», — рассказала Петрова.

Сам задержанный пояснил, что собирал коллекцию оружия 25 лет. Мужчину оставили под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.