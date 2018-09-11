В порту Магадана произошел пожар рядом с хранилищами топлива

В торговом порту Магадана загорелась насосная станция, расположенная рядом с хранилищами топлива. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

По ее словам, из-за близкого расположения баков с топливом пожар тушат большими силами.

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«В целом, ситуация под контролем. Пострадавших нет. Причины возгорания будут позже выяснять дознаватели», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на оборонном заводе в Дзержинске произошел взрыв, который привел к возгоранию.