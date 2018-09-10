Представитель Госдепа по религии посетит Украину, Польшу и Узбекистан

Американский Госдепартамент сообщил, что представитель США по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк планирует посетить Украину, Польшу и Узбекистан, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Браунбэк планирует посетить три страны с 10 по 19 сентября. Ожидается, что он обсудит с представителями правительства и религиозными деятелями «усилия по защите и продвижению религиозной свободы». В частности, в Польше он планирует посетить встречу ОБСЕ, встретиться с местными религиозными лидерами и посетить мемориал на месте концлагеря «Освенцим».

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Вместе с этим, в Госдепартаменте не сообщили, будет ли Браунбэк обсуждать вопрос об автокефалии во время своего визита на Украину.

Ранее РПЦ заявила, что не признает автокефалию Украинской церкви.