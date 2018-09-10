На Украине учительницу госпитализировали после атаки школьника

Учительницу одной из школ Киева госпитализировали после нападения на нее восьмиклассника, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции

Предполагается, что причиной атаки ученика стала неудовлетворительная оценка домашнего задания.

«По предварительной информации, 13-летний парень ударил учительницу стулом по голове, а потом схватил ножницы и несколько раз ударил ими женщину. Предварительно, это произошло из-за неудовлетворительного отзыва о выполненном учеником задании», — рассказали в пресс-службе.

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Сообщается, что и женщина, и ученик были госпитализированы в результате инцидента.

Полиция заявила о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Ранее сообщалось, что в Забайкалье бывший ученик школы напал на ее директора с ножом.