Украина заявила о попытке блокировки работы пограничников в КПП «Гоптовка»

Госпогранслужба Украины сообщила о попытке группы неизвестных заблокировать пограничников в пункте пропуска «Гоптовка» на границе с Россией в Харьковской области, передает РИА «Новости».

В ведомства рассказали, что ночью на КПП прибыли украинцы на автомобилях с польской регистрацией, которые прошли пограничный контроль, однако решили вернуться.

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«После этого в пункт пропуска прибыли несколько десятков гражданских лиц, требовали, чтобы им предоставили возможность встретиться с задержанными, попытались попасть в служебные помещения и блокировать работу пограничников. Во время такой провокационной акции осуществлялась несанкционированная видеосъемка с целью дискредитации пограничников», — сообщили пограничники.

После того, как с ними была проведена беседа, ряд сторонников задержанных покинули пункт пропуска, остальные были переданы полиции с уведомлением о правонарушении по статье «сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа».