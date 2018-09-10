Возбуждено дело о хищении 35 млн рублей при гидроизоляции метро Москвы

Следственный комитет (СК) России по Москве возбудил уголовное дело о хищениях на сумму 35 млн руб. при выполнении аварийно-восстановительных работ в метро, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

По данным пресс-службы, представители метрополитена обратились в правоохранительные органы после внутренней проверки, которая выявила ущерб на сумму более 35 млн руб. в результате недобросовестных действий подрядчика.

Реклама

«По результатам этой проверки ГУП «Московский метрополитен» обратилось в правоохранительные органы, в результате чего 6 сентября 2018 года СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в особо крупном размере и халатности», — сказали в пресс-службе метро.

Как отмечается, проверка выполнения аварийно-восстановительных работ по гидроизоляции пилонных проходов на платформе станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии» выявила, что подрядчик фактически не выполнял работы по договору, а в документацию вносил недостоверные сведения об объеме и видах работ.