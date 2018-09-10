В Кремле раскритиковали позицию Украины по вопросу обмена осужденными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что украинская сторона не проявляет необходимой заинтересованности в том, что касается обмена заключенными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в этом вопросе много нюансов, но Украина не демонстрирует готовности предпринимать шаги для обмена заключенными.

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«Пока украинская сторона не демонстрирует необходимой готовности и гибкости», — подчеркнул Песков.

Ранее украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова рассказала, что о своем желании быть обменянными на украинцев заявили уже 14 россиян, находящихся под стражей на Украине.