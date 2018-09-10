Песков: у Кремля нет данных о «подозреваемых» в отравлении Скрипалей

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о тех людях, которых британская подозревает в отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, у Кремля нет информации о «подозреваемых». Он добавил, что в случае появления соответствующих данных, они будут переданы в следственные органы. Песков заметил, что расследованию дела Скрипалей могло бы помочь российско-британское взаимодействие.

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«Но вы знаете, что британская сторона, к нашему сожалению, такое сотрудничество напрочь отвергает», — сказал Песков.

Ранее в британском правительстве заявили, что двое российских граждан (Александр Петров и Руслан Боширов), которых власти страны идентифицировали как причастных к отравлению семьи Скрипалей в Солсбери, возможно, никогда не смогут привлечь к ответственности.