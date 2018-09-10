Полиция начала проверку после потасовки с участием Жириновского

Полиция начала проверку после потасовки на несогласованном митинге в Москве с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что заявление в полицию подал украинец.п

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«Поступил материал проверки по заявлению гражданина 1980 года рождения, жителя Луганской области, о том, что на Пушкинской площади его ударил по лицу депутат Госдумы Жириновский», — сообщили в полиции.

По словам источника, в данный момент полицейские проверяют, есть ли в действиях Жириновского признаки преступления.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал наказать мужчину, которого сам же ударил на акции в центре Москвы.

Владимир Жириновский пришел на несогласованную властями акцию против изменений в пенсионном законодательстве в центре Москвы. Собравшиеся на Пушкинской площади встретили его криками «позор» и «клоун». После чего Жириновский вступил в перепалку с одним из протестующих и ударил его по лицу.