Осужденного за убийства Немцова перевели в другую колонию за нарушения

Осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева перевели в другую колонию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ ФСИН.

Отмечается, что Дадаева перевели из-за злостного нарушения порядка.

Он отбывал наказание в иркутской исправительной колонии № 3. Его перевели его в ангарскую ИК-2 — колонию строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления.

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В 2017 году Московский окружной военный суд признал Заура Дадаева исполнителем убийства политика Бориса Немцова и приговорил его к 20 годам колонии. Суд также лишил Дадаева звания лейтенанта и государственной награды — ордена Мужества.

Дадаева этапировали из московского СИЗО в колонию в конце прошлого года.