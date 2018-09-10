В Москве объявили о повышении уровня погодной опасности

В столице объявили о повышении уровня погодной опасности на 10 и 11 сентября. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности будет повышен до желтого.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.

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Уточняется, что повышенный уровень погодной опасности сохраняется из-за высокой вероятности пожаров. Кроме того, на юге ЦФО и в Ярославской области уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 10 сентября, ожидается до +23°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +21 до +23°С. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточной четверти, 3-8 м/c.