На Калининско-Солнцевской линии метро произошел сбой

На Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщается в официальном твиттере метро.

Отмечается, что нет движения между станциями «Говорово» и «Раменки».

«Между станциями «Говорово» и «Раменки» временно нет движения поездов по техническим причинам. Прикладываем все усилия для восстановления движения», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве на участке Калининско-Солнцевской линии метро открылись семь новых станций. Были открыты станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово» и «Солнцево». А также открылись станции «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».