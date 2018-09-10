Мужчина с ножом ранил двух человек на Курском вокзале в Москве

Мужчина напал с ножом напал на двух человек на Курском вокзале в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО.

«В дежурную часть УТ МВД России по ЦФО поступила информация о том, что на Курском вокзале в 04.10 в зале ожидания железнодорожного вокзала неизвестный нанес телесные повреждения двум гражданам. Они госпитализированы в ГКБ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Правоохранители задержали нападавшего. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

По данным телеканала РЕН ТВ, нападавший — 55-летний уроженец одной из республик бывшего СССР, ранее судимый.