В России завершился единый день голосования. В регионах страны прошло более 4,7 тысяч выборов разного уровня. В списки избирателей были включены около 65 млн. человек. Последними закрылись избирательные участки в Москве, работавшие с 08.00 до 22.00

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на различных выборах наблюдалась большая конкуренция. Она отметила, что в некоторых регионах не исключено проведение второго тура.

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На выборах мэра Москвы к 18.00 явка составляла 24%. В столице работало более 3,8 тыс. избирательных участков.

Кроме того, в нескольких регионах выбрали губернаторов. Так, главой Дагестана был выбран Владимир Васильев, губернатором ЯНАО стал Дмитрий Артюхов, главой Ингушетии на третий срок был избран Юнус-Бек Евкуров.