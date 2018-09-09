При взрыве в Кабуле погибли семь человек

При взрыве в столице Афганистана Кабуле погибли семь человек, еще более 20 получили ранения, сообщает 1TV.

В местной полиции уточнили, что террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя у толпы участников демонстрации, которая была посвящена 17-й годовщине со дня гибели национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда.

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Отмечается, что до теракта спецслужбы также ликвидировали еще одного смертника.

Ранее в столице Афганистана в результате двух взрывов погибли 20 человек. При взрывах также пострадали около 70 человек.

Как отмечается, оба взрыва прогремели в шестом полицейском квартале на западе Кабула.