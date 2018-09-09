В Таиланде в результате атаки на образовательный центр погибли два человека

В результате нападения вооруженных людей на районный центр образования в провинции Наративат в Таиланде погибли два человека, пишет Bangkok Post со ссылкой на полицию.

Отмечается, что в результате атаки на центр образования еще два человека пострадали, их доставили в больницу с ранениями.

Реклама

По данным издания, боевики обстреляли пост охраны в образовательном центре, а также расположенный рядом дом. Хозяин дома погиб на месте происшествия, еще один человек — доброволец сил местной самообороны — позднее скончался в больнице.

Также сообщается, что перед тем, как покинуть место происшествия боевики подожгли припаркованный неподалеку автомобиль.

Ранее стало известно, что повстанцы на юге Таиланда сожгли автобус.