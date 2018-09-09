В Москве в воскресенье ожидается до +25°С
В столице в воскресенье, 9 сентября, ожидается до +25°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +23 до +25°С.
Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 2-7 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности.
Как отмечалось, синоптики предупредили о потенциально опасной погоде в столице.
При этом «желтый» уровень опасности был продлен, в частности, из-за высокой вероятности пожаров.