Число жертв землетрясения на Хоккайдо возросло до 35

Число погибших в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо увеличилось до 35 человек. Об этом сообщает NHK.



По данным телеканала, в настоящее время три человека числятся пропавшими без вести.

Как отмечается, местные власти заявили об эвакуации около 5,6 тыс. человек.

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Ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что число погибших в результате землетрясения на острове Хоккайдо увеличилось до 21 человека.

Как отмечалось, при землетрясении также пострадали около 300 человек.