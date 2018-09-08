Порошенко призвал молодежь возвращаться на Украину после обучения за рубежом

Президент Украины Петр Порошенко призвал молодежь возвращаться в страну после обучения за рубежом, передает РИА «Новости».

«Если поехал за границу — ничего страшного в этом нет. Хочет кто-то учиться за границей, там сейчас в отдельных странах цены на обучение ниже, чем на коммерческих направлениях на Украине. Но обязательно вернитесь в страну», — заявил Порошенко во время общения со студентами в Виннице.

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При этом он подчеркнул, что гордится, что получил высшее образование на Украине.

«Я, к примеру, горжусь украинским образованием и считаю, что образование, которое я получил, на факультете международных отношений и международного права, является не хуже, чем в лучших университетах», — сказал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко сообщил, что не станет делать прогнозы относительно сроков наступления мира на Украине.