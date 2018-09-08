Управляющему делами Московской патриархии отказано в греческой визе

Греция отказала в выдаче визы управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Российской православной церкви (РПЦ) подчеркнули, что речь идет «именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона», так как для поездки к православной святыни разрешение выдают церковные власти.

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«Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось», — заявили в Управлении делами патриархии.

Около месяца назад в РПЦ уже жаловались на «безосновательный» отказ Греции в выдаче виз российским священникам. Позже МИД России направил ноту Греции с просьбой объяснить ситуацию с визами для священников РПЦ.