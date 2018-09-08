В Иркутской области аварийно сел самолет с неисправным двигателем

Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-24 в аэропорту Усть-Кута, Иркутская область. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел утром 7 сентября. Судно авиакомпании «Сириус-Аэро» следовало по маршруту Красноярск – Усть-Кут – Ленск. При заходе на посадку в Усть-Куте у Ан-24 отказал правый двигатель.

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«Посадка произошла в штатном режиме. На борту самолета находились 45 пассажиров и 4 члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Как отмечается, начата доследственная проверка по факту инцидента.