СМИ: в Гималаях разбился вертолет с семью людьми на борту

В центральном Непале в Гималаях потерпел крушение вертолет, на борту которого находились пилот и шесть пассажиров. Об этом сообщает газета Himalayan Times.

В газете отмечают, что после падения вертолет не загорелся — в данный момент спасатели пытаются добраться к месту крушения, однако им мешают сложные погодные условия.

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По данным издания, воздушное судно доставляло пациента из деревни Самагон (Samagaun) в Катманду. Ожидалось, что вертолет прибудет в пункт назначения в 8.18 по местному времени.

Директор компании Altitude Air, которой принадлежит воздушное судно, заявил, что вертолет пропал в районе Дхадинг около восьми утра. Он подчеркнул, что им управлял опытный пилот-спасатель.

Помимо пилота в вертолете находились пять непальцев и один турист из Японии.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле разбился вертолет.