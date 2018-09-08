Британская полиция рассказала подробности о нападении в Барнсли

Полиция британского графства Саут-Йоркшир рассказала подробности об инциденте в Барнсли.

По данным правоохранителей, утром 8 сентября в полицию стали поступать сообщения о вооруженном ножом человеке в центре города.

«Один человек задержан в связи с инцидентом и находится под стражей. Один человек получил легкие травмы», — говорится в сообщении полиции.

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Ранее британские правоохранители сообщили о «серьезном инциденте» в Барнсли, не приведя деталей.

По данным СМИ, неизвестная женщина с «большим ножом», выкрикивая слова «на арабском», пыталась нападать на людей.