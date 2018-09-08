Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки в Уганде

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку в Уганду, об очередной вспышке лихорадки долины Рифт в этой стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вспышка заболевания зафиксирована в округе Лянтонд на северо-западе страны. Отмечается, что лихорадка поразила животных, от заболевания погибли 15 коров и 20 коз. Кроме того, в стране продолжается вспышка заболевания и, подчеркивает ведомство, принятых ранее мер недостаточно.

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«По сообщению Минздрава Уганды, на 3 сентября число смертельных случаев среди населения достигло 11 человек за два месяца вспышки. Более 10 человек в тяжелом состоянии находятся в клиниках округа Лянтонд», — говорится в сообщении.

Лихорадка долины Рифт — геморрагическая вирусная инфекция, которая поражает в основном животных, но может также инфицировать людей.