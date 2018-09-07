В Вологде подросток пришел в Следственный комитет с гранатами Ф-1

В Вологде 17-летний подросток принес в местный Следственный комитет учебные гранаты. Об этом сообщается в официальном твиттере ведомства.

По данным пресс-службы, две учебные гранаты Ф-1 молодой человек обнаружил в одном из заброшенных зданий Вологды. Находку он решил отнести следователям.

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Как отмечается, после того, как найденные учебные гранаты обследовали и признали безопасными, их сдали на уничтожение.

«Убедившись в безопасности находки, гранаты сдали на уничтожение, а юношу поблагодарили и отправили домой», — говорится в сообщении.

Ф-1 — ручная противопехотная оборонительная граната, предназначенная для поражения живой силы в оборонительном бою.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчине друзья в шутку дали в руки гранату без чеки.