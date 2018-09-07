Почти 100 палестинцев ранены в стычках на границе Газы

Официальный представитель министерства здравоохранения сектора Газа Вафа Яги сообщила, что в результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе погиб один палестинец и свыше 90 получили ранения, передает РИА «Новости».

«Один палестинец погиб в городе Рафахе, 94 получили разные ранения», — сказала Яги.

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Она также отметила, что 37 пострадавших были госпитализированы, остальным была оказана помощь на месте.

Отмечается, что выступления стали продолжением пятимесячной череды протестных акций, которые проходят каждую пятницу и в которых принимают участие тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в постпредстве России в ООН рассказали о последствиях отказа США от помощи палестинцам.