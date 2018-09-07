Пострадавший при взрыве министр доходов ДНР покинул республику

Депутат Народного совета республики Владислав Бердичевский заявил, что министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев, пострадавший при взрыве в кафе в Донецке, покинул территорию республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка было совершено покушение на главу ДНР Александра Захарченко, в результате взрыва он погиб, а находившийся с ним Тимофеев получил серьезные травмы.

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«Александр Тимофеев выехал из Донецкой народной республики», — заявил Бердичевский.

Ранее сообщалось, что Тимофеев, несмотря на полученные в результате взрыва повреждения, пришел проститься с Захарченко.