В Тамбовской области мальчик погиб после удара молотком по боевому снаряду

В одном из сел Тамбовской области семилетний мальчик нашел в сарае своего дома боевой снаряд, ударил по нему молотком и в результате взрыва погиб. Об этом сообщается на официальном сайте главка СК по Тамбовской области.

По данным пресс-службы, мальчик скончался на месте до приезда медиков от полученных травм. С погибшим в момент взрыва находилась его подруга, она не пострадала.

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«Предварительно установлено, что сегодня днем в одном из сел Тамбовского района мальчик в сарае своего домовладения нашел старый боевой снаряд и ударил по нему молотком, вследствие чего произошел сильный хлопок и осколки снаряда отрикошетили в ребенка», — говорится в сообщении.

Как стало известно, по факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) и статье 222 УК России (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

Ранее сообщалось, что под Курском в результате взрыва снаряда времен войны погиб ребенок.