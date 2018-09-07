Молния ударила в памятник Гарибальди в Риме

Пожарная служба Рима сообщила о том, что в результате попадания молнии в конный монумент Джузеппе Гарибальди во время грозы от памятника отвалились несколько мраморных фрагментов, передает РИА «Новости».

«Пожарные проводят проверку памятника Гарибальди на холме Яникул. Повреждено основание памятника», — говорится в официальном сообщении.

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Отмечается, что сотрудники пожарной службы временно оцепили площадь вокруг статуи совместно с сотрудниками министерства культуры.

Ранее в Главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что на Эльбрусе два альпиниста пострадали от удара молнии. Один из них позднее скончался.