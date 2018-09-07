ФСИН нашла пропавшего из пермской колонии заключенного

Сотрудники управления ФСИН по Пермскому краю нашли заключенного, который сбежал из исправительной колонии №12. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В понедельник, 3 сентября, сообщалось, что из пермской колонии бесследно пропал заключенный Николай Сугак 1992 года рождения, осужденный за сбыт наркотиков — его отсутствие выявили на утренней проверке, однако не смогли обнаружить следов побега.

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«Сбежавший осужденный был найден на 22-м километре трассы Губаха — Чусовой сотрудниками отдела розыска ГУФСИН», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Во ФСИН не уточнили, как именно Сугак совершил побег.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе задержан заключенный, сбежавший из сургутской колонии №17.