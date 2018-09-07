Правительственный квартал Багдада обстреляли из минометов

Правительственный квартал Багдада, известный как «зеленая зона», обстреляли из минометов, сообщает Reuters со ссылкой на иракскую армию.

По данным военных, обстрел вели из трех минометов, расположенных на «заброшенном участке земли». Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет, материальный ущерб также не зафиксирован.

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Отмечается, что это первая за несколько лет атака в «зеленой зоне». В данном районе располагается парламент Ирака, правительственные здания и посольства многих иностранных государств.

Ранее сообщалось, что США планируют открыть новые военные базы в Ираке и Кувейте на фоне призывов о сокращении своего военного присутствия в регионе.