Число погибших при стрельбе в банке в США возросло до 4
Число погибших в результате стрельбы в здание банка в американском городе Цинциннати увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, нападавший был застрелен сотрудниками полиции.
Как отмечается, мотивы преступника пока неизвестны.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо в городе Цинциннати в результате стрельбы у банка погибли два человека.
Как отмечалось, при стрельбе также пострадали четыре человека.