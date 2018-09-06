Число погибших при стрельбе в банке в США возросло до 4

Число погибших в результате стрельбы в здание банка в американском городе Цинциннати увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, нападавший был застрелен сотрудниками полиции.

Как отмечается, мотивы преступника пока неизвестны.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо в городе Цинциннати в результате стрельбы у банка погибли два человека.

Как отмечалось, при стрельбе также пострадали четыре человека.