В Москве повысили уровень погодной опасности еще на два дня

В столице продлили действие повышенного уровня погодной опасности на 6 и 7 сентября. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности будет повышен до желтого.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.

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Уточняется, что повышенный уровень погодной опасности сохраняется из-за высокой вероятности пожаров. Кроме того, на юге ЦФО уровень погодной опасности будет повышен до оранжевого.

Ранее сообщалось, что в столице в четверг, 6 сентября, ожидается до +25°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +23 до +25°С. Днем ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер восточный, 5-10 м/c.