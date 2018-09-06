Прокуратура Польши обвинила подозреваемого в работе на российскую разведку

Генпрокуратура Польши предъявила обвинения по делу о сотрудничестве экс-сотрудника министерства экономики страны с военной разведкой России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, обвинения предъявлены Марку В. Речь идет о его участии в деятельности разведки России против польской стороны в 2014-2016 годах.

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«По мнению прокуратуры, обвиняемый в шпионаже мужчина передавал ГРУ информацию, которую он получал благодаря своей работе в министерстве экономики», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что за такое правонарушение обвиняемый может получить от 1 до 10 лет тюрьмы.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что двое мужчин, подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являются сотрудниками российской разведки.