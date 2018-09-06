В кафе на юго-востоке Москвы вспыхнули жировые отложения в вентиляции

В районе Кузьминки в Москве вспыхнули жировые отложения в вентиляции кафе, сообщили в центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС, передает агентство городских новостей «Москва».

«В заведении на ул. Зеленодольская в процессе приготовления пищи произошла вспышка жировых отложений в вентиляции. Возгорания не последовало. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что источник в экстренных службах ранее сообщил, что в кафе произошел пожар и из него эвакуировали около 20 человек.

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме напротив памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице в Москве пострадали дети.