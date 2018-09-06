«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за два взрыва на западе Кабула в Афганистане, сообщает РИА «Новости».

Вечером 5 августа в Кабуле последовательно прогремело два взрыва, в результате которых погибли не менее 20 человек и не менее 70 были ранены.

Реклама

Также сообщалось, что в результате взрыва в Кабуле погибли два журналиста афганского телеканала Tolo News. Как отмечается, журналисты погибли в результате второго взрыва, освещая для телеканала первый.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.