В Чехии вертолет упал на производственный комплекс, есть погибшие

На западе Чехии в городе Пльзене потерпел крушение частный вертолет, он упал на производственный комплекс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления пожарной охраны Петра Понцара.

По его данным, в результате крушения погибли четверо человек, из них трое мужчин и одна женщина. Отмечается, что все они находились на борту вертолета. Несмотря на своевременное прибытие скорой помощи, спасти их не удалось.

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«Летевший низко над улицами Пльзеня малый частный вертолет Robinson R44, по словам свидетелей, после произведенного маневра неожиданно перевернулся в воздухе и упал на один из цехов производственного комплекса в южной части города», — рассказал Понцар.

Он также добавил, что после падения разлилось горючее из вертолета, однако пожар удалось предотвратить.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае столкнулись два вертолета.