В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 39 километров в 67 километрах к юго-востоку от населенного пункта Саппоро», — говорится в сообщении.

Реклама

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на Урале произошло второе землетрясение за сутки.

Как отмечалось, очаг землетрясения располагался на глубине 2 км, расстояние от Уфы составило 133 км.