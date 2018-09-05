NBC: в Нью-Йорке самолет с сотнями человек поместили в карантин

Пассажирский самолет, который прилетел в Нью-Йорк из Дубая, поместили в карантин из-за недомогания сотни пассажиров. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, около 100 пассажиров самолета после приземления пожаловались на плохое самочувствие.

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Как отмечается, на борту самолета находятся около 500 человек.

При этом в настоящее время причина инцидента неизвестна.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида самолет, на борту которого находились 225 человек, изменил маршрут и совершил экстренную посадку.